İran'dan İsrail'in Yemen saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik saldırılarını en sert şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Siyonist rejimin bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırganlığı, işgal altındaki Filistin'de işlenen soykırımın sürdürülmesi ve masum inanların öldürülmesi, uluslararası hukukun temellerini zedelerken tüm ahlaki ve insani ilkeleri de ihlal etmiştir.'' denildi.

Yemen halkının masum Filistin halkıyla gösterdiği cesur dayanışmayı övgüyle karşılayan bakanlık, Siyonist rejimin askeri saldırıları sırasında şehit düşen masum Yemenli çocuklar için başsağlığı diledi.

İran Dışişleri, uluslararası toplum ve İslam ülkelerine İsrail’e karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

