İzmir-Tahran uçağı Urmiye’de acil iniş yaptı

İzmir-Tahran seferini yapan uçak, iki ağır hasta yolcusu nedeniyle acil iniş yaptı. Acil iniş, yolcuların sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Urmiye Şehit Bakıri Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Batı Azerbaycan Havalimanları Genel Müdürlüğü Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, pazar sabahı uçakta bulunan iki ağır hasta yolcu nedeniyle uçak acil iniş yaptı.

Havalimanındaki acil müdahale ekipleri hızlıca harekete geçti, hastalar ilk müdahalenin ardından Şehit Muteheri Hastanesi'ne sevk edildi.

