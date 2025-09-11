Irak'a yeni sınır kapısı açılıyor

İran Meclisi milletvekili Asadullah Çeraği, Irak'ın Maysan vilayeti ile İran'ın İlam eyaleti arasında yeni bir sınır kapısının açılmasına onay verildiğini açıkladı.

''Irak'tan Çilat sınır kapısının açılması için resmi onay aldık.'' diyen Çeraği, İran tarafında gerekli altyapının tamamlanmasının ardından bu kapının kısa sürede faaliyete geçeceğini belirtti.

Dehloran kentinin milletvekili, ''Bu stratejik sınır kapısı, yakın gelecekte İran ile Irak arasında ticaret ve kültür alışverişinin ana eksenlerinden biri haline gelebilir.'' dedi.

İran'ın İlam eyaleti, Irak ile 420 kilometrelik bir sınıra sahiptir.