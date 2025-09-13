Ünlü müzisyen Alireza Ghorbani’nin “İran’ım” turnesi İstanbul’dan başlıyor

Alireza Ghorbani’nin “İran’ım” turnesi Tahran’daki son konserleriyle kapanış yapacak. Konserler, 17-19 Eylül 2025 tarihlerinde saat 21:00’de Tahran Azadi Stadyumu açık hava alanında gerçekleşecek ve böylece bu yaz Tahran’daki performanslar toplam 17 geceye ulaşacak.

Yeni konser biletleri, 13 Eylül saat 18:00’den itibaren yalnızca irantic.com ve tobank.ir üzerinden satışa sunulacak. Sosyal medya veya farklı platformlardan alınan biletler geçerli olmayacak.

Turnenin yurtdışı ayağı Türkiye’den başlıyor. “İran’ım” konserinin ilk yurtdışı performansı 22 Eylül Pazartesi günü İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Turnede Mevlana, Emir Husrev Dihlevi, Vakıf Lahuri, Hüşeng Ebtehaj, Ahmed Şamlu, Gholamreza Tarighi, Hüseyin Gıyasi, Ahmed Amirhalili ve Hamid Halefbeygi’nin şiirleri seslendirilecek.

Haziran 2025’te Tahran’da 13 gece boyunca sahnelenen konser dizisi 8 binden fazla izleyici tarafından izlendi, ancak 12 günlük savaş nedeniyle ara verildi.

Ghorbani ayrıca 7 Aralık 2023'te Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) konser vermişti.