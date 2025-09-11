  1. Dünya
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı

Yemenli gruplar işgal altındaki Filistin topraklarına yeni bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi.

Yemenli grupların işgal altındaki Filistin topraklarına yeni bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Siyonist ordu, Yemen'den fırlatılan bir İHA'nın İsrail hava kuvvetleri tarafından engellendiğini ileri sürdü.

Bu saldırının ardından bölgede sirenler devreye girdi.

Yemen'den balistik füze fırlatıldı

İsrail ordusu, bu sabah Yemen’den fırlatılan bir füzeyi hava savunma sistemleriyle engellediğini iddia etti.

Yemen gruplarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

