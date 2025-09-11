Tahran'da Azadi Kulesi'ne Tacikistan bayrağı yansıtıldı

Tacikistan Cumhuriyeti Milli Günü dolayısıyla Tahran'ın sembollerinden Azadi Kulesi'ne Tacikistan bayrağı yansıtıldı.
Burada düzenlenen törene katılan Tacikistan'ın Tahran Büyükelçisi Nizamuddin Zahidi, Azadi Kulesi’nin Tacikistan bayrağı renkleriyle aydınlatılmasını memnuniyetle karşıladı.
Zahidi, İran-Tacikistan Kültür Haftası'na değinerek, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.
Tacik Büyükelçi daha sonra Azadi Kulesi kompleksinin çeşitli bölümlerini gezdi.
yorumunuz