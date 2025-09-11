  1. Kültür
11 Eyl 2025 21:42

Tahran'da Azadi Kulesi'ne Tacikistan bayrağı yansıtıldı

Tahran'da Azadi Kulesi'ne Tacikistan bayrağı yansıtıldı

İran ile Tacikistan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak Tahran'daki Azadi Kulesi'ne Tacikistan bayrağı yansıtıldı.

Tacikistan Cumhuriyeti Milli Günü dolayısıyla Tahran'ın sembollerinden Azadi Kulesi'ne Tacikistan bayrağı yansıtıldı.

Burada düzenlenen törene katılan Tacikistan'ın Tahran Büyükelçisi Nizamuddin Zahidi, Azadi Kulesi’nin Tacikistan bayrağı renkleriyle aydınlatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Zahidi, İran-Tacikistan Kültür Haftası'na değinerek, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.

Tacik Büyükelçi daha sonra Azadi Kulesi kompleksinin çeşitli bölümlerini gezdi.

News ID 1930222

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler