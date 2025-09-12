Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırıya tepki göstererek, ''Siyonist rejim doğası gereği saldırgandır ve gücü arttığında diğer Arap ülkelerine saldıracaktır.'' dedi.

Ayetullah Hatemi, Siyonist rejimle mücadele etmenin yolu Birleşmiş Milletler'e yalvarmak değil. Bu rejim, dünyanın gözü önünde suç işliyor. Bu rejimle başa çıkmanın tek yolu, birlik ve direniştir.'' ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, İslam ülkelerine ''katil ve kana susamış rejimle siyasi ve ticari ilişkilerini tamamen kesin’’ çağrısı yaptı.

Gazze'deki insanlık dışı ablukayı kırmak için yoluna devam eden Küresel Sumud Filosu'na destek veren Ayetullah Hatemi, bu uluslararası halk hareketini takdir etti.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi, Lübnan Hizbullah Hareketi’nin önemli rolüne değinerek, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması İslam dünyası için tehlikelidir. Hizbullah, İslam ümmetinin güçlü bir koludur ve bu güç, Siyonist rejime karşı mücadele için kullanılmalıdır" diye konuştu.