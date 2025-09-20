Libya’dan “Ömer Muhtar” gemisi Gazze’ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor

Libya’nın başkenti Trablus’tan hareket edecek olan “Ömer Muhtar” adlı gemi, Gazze ablukasını kırmak için düzenlenen kampanyaya katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

Sputnik haber ajansına konuşan geminin resmi sözcüsü Nabil El-Sukni, Ömer Muhtar gemisinin hareket etmeye hazır olduğunu ancak hava koşullarının şu anda seferin başlamasını engellediğini belirtti. Hava durumu tahminlerine göre, pazartesi gününden itibaren hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor ve eğer başka engeller çıkmazsa gemi salı günü yola çıkabilecek.

El-Sukni, geminin mürettebatının yanı sıra Libya içinden ve dışından birçok kamuoyu temsilcisini taşıyacağını vurguladı ve geminin Gazze’ye uygulanan ablukanın kırılmasında rol almasını umut ettiklerini ifade etti.

