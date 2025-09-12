Yaklaşık 2,6 milyon Afgan, komşu ülkelerden döndü

AA'ya göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Afganistan Temsilcisi Arafat Jamal, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'dan olumsuz koşullar altında geri dönenlerin sayısının arttığını belirten Jamal, "Yılbaşından bu yana yaklaşık 2,6 milyon Afgan, komşu ülkelerden geri döndü. Bunların çoğu, kendi istekleriyle değil yoksulluk ve kuraklığın pençesindeki insani ihtiyaçların zaten yüksek olduğu bir ülkeye geliyor." dedi.

Jamal, hem göç hem de deprem nedeniyle Afganistan'ın kriz içinde kriz yaşadığını söyledi.