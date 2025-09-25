İran'dan Afgan göçmenlerin ülkelerine geri dönüşü 3 kat arttı

Rezevi Horasan Eyaleti Yabancılar ve Göçmenler Müdürü Cafer Seyyidabadi, yılın ilk altı ayında izinsiz Afgan vatandaşlarının Doğarun sınır kapısından ülkelerine dönüşünün geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç kat arttığını açıkladı.

Seyyidabadi, geçen 6 ayda 966 bin Afgan vatandaşının Doğarun sınır kapısından ülkesine geri döndüğünü ve bunlardan 280 bininin Rezevi Horasan'da ikamet ettiğini belirtti.

İran’ın son kırk yıldır insani ve cömert bir yaklaşımla göçmenleri ağırladığını vurgulayan Seyyidabadi, göçmenlerin kalış ve çıkışlarının yasal çerçevede düzenlenmeye devam edeceğini ifade etti.

Son dönemlerde yaşanan 12 günlük savaşın dönüş sürecini hızlandırdığını ancak göçmenlerin onur ve saygısının her zaman öncelikli olduğunu söyledi.

Ayrıca, İran ve Afganistan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların iki ülke arasındaki kardeşçe ilişkilerin devamı ve işbirliğinin güçlendirilmesinde sağlam bir temel oluşturduğunu vurguladı.

