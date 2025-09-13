İran, Hindistan ve Özbekistan'dan üçlü toplantı

İran, Hindistan ve Özbekistan dışişleri heyeti arasındaki siyasi istişarelerin ilk turu Tahran'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.
Tahran’daki Dışişleri Bakanlığı konutunda başlayan siyasi görüşmelere İran Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Muhammed Rıza Behrami, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Bölge Genel Müdürü Anand Prakash ve Özbekistan Dışişleri Bakanlığından Gholamjon Primkulov başkanlık etti.
Taraflar, üçlü toplantının düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, karşılıklı yarar doğrultusunda bölgenin refah ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla toplantının her yıl düzenlenmesinin önemini vurguladı.
Limanların stratejik konumu ve Uluslararası Kuzey-Güney Transit Koridoru'nun (INSTC) ele alındığı toplantıda özellikle ulaştırma alanında işbirliğinin genişletilmesinin önemi vurgulandı.
Bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunan taraflar, terörizmle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mekanizmaları inceledi.
yorumunuz