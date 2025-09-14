İran Dışişleri Bakanlığı’ndan G7 bildirisine sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, G7 ülkeleri ve ortaklarının yayımladığı ortak bildiride İran’a yönelik iddiaları “asılsız, sorumsuzca ve tamamen suç atma” olarak nitelendirerek kınadı.

İran’ın ulusal güvenliğini korumakla görevli mercilere yönelik asılsız suçlamaların, gerçeğin açıkça çarpıtılması ve bu tür bildirilerin sahipleri tarafından yapılan kasıtlı bir sorumluluktan kaçış olduğu vurgulandı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bu ülkeler, dünyanın çeşitli bölgelerinde özellikle Batı Asya’da yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarıyla kanunsuzluğu yaygınlaştırmakta ve güvensizliği artırmaktadır.

Hiç kuşkusuz ABD ve diğer G7 üyeleri, bölge ve dünya istikrarını tehlikeye atan yanlış uygulamaları nedeniyle; özellikle işgal altındaki Filistin’de siyonist rejimin uluslararası hukuku insancıl hukuk ve insan hakları dahil açık bir şekilde ihlal etmesine ortaklık ve desteklerinden, ayrıca geçmişi belli teröristlere verdikleri destekten ötürü hesap vermek zorundadır.

Siyonist rejim, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve bu İran karşıtı bildirinin diğer mimarlarının tam desteğini alarak işgal altındaki Filistin’de katliam ve soykırım yapmakta, bölge ülkelerine karşı sürekli savaş çıkarmaktadır. Bu koşullarda yayımlanan İran karşıtı bildiriler, yalnızca “yüzyılın suçu”ndan ve bildirinin sahiplerinin soykırımdaki ortaklığından kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeyi amaçlamaktadır."

Bakanlık, böyle sorumsuz bildirilerin sahiplerinin köhnemiş, sömürgeci ve üstünlükçü zihniyetlerden kaynaklanan bu tür sorumluluktan kaçışlarda ısrar etmek yerine, İran ve bölgeye karşı yanlış ve suç teşkil eden politikalarını düzeltmeleri gerektiğini vurgulamıştır.