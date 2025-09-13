İran ve Haşdi Şabi arasında ''güvenlik'' görüşmesi

Irak medyası, Haşdi Şabi komutanı Falih el-Feyyad'ın İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan ile görüştüğünü bildirdi.

Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Genelkurmay Başkanı Abdülaziz el-Muhammedavi, Genel Sekreter Tümgeneral Tahsin Abdulmuttar ve Haşdi Şabi’nin çeşitli üst düzey komutanları da katıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin artırılması ve ortak koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi yolları tartışıldı.

Görüşmede Feyyad, istihbarat işbirliğinin artırılmasının ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti.