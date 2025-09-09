Küresel Sumud filosu teknesine saldırı

İspanya'dan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosundaki Familia Medeira gemisine dron saldırısı gerçekleşti.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı.

Küresel Sumud Filosu'ndan (GSF) yapılan açıklamaya göre İspanya bayraklı geminin ana güvertesinde ve güverte altı depolama alanına İHA isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Olayda gemide hasar meydana geldiği ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi.

Öten yandan Tunus İçişleri Bakanlığı, Sidi Busaid Limanı'na yanaşan gemilerden birine insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğine dair haberlerin asılsız olduğunu iddia etti.