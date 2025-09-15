Doha'daki Arap-İslam Zirvesi başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Zirveye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yanı sıra İİT ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Zirvenin ana gündemini, geçtiğimiz hafta Siyonist rejimin Katar'ı hedef alan saldırısı oluşturuyor.

Katar Emiri: İsrail'e karşı somut adımlar atmalıyız

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Doha'da Hamas liderlerinin ve müzakere heyetinin aileleriyle birlikte kaldığı bir konuta yönelik saldırıyı "haince" olarak nitelendirerek, "Vatandaşlarımız şaşkına döndü, tüm dünya bu saldırı ve korkakça terör eylemi karşısında sarsıldı" dedi.

Katar Emiri, "İsrail sınırları olmadan suç işliyor. Artık somut bir adım atılmalı." ifadesini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı ve Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün yapılan hazırlık toplantısında, "İsrail'in saldırıları karşısında sessizlik gösterilemez. Uluslararası toplumun cezasız bırakması işgalciyi daha da cesaretlendiriyor. Somut adımlar atılmalı" demişti.