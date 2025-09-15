Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Doha'da Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani ile görüştü.

Liderler, Siyonist rejimin suçlarının durdurulmasına yönelik çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’teki ilk saldırısının ardından üçüncü olağanüstü zirve gerçekleştiriliyor.

İsrail rejiminin 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırı İslam dünyasında tepkiyle karşılanırken, Katar'ın çağrısı ile İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından bugün Devlet Başkanları Zirvesi düzenleniyor. Zirve, İslam dünyası temsilcilerini bir araya getirecek.