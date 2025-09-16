Laricani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Riyad'a geçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, bu görüşmede Tahran-Riyad ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede İran'ın Riyad Büyükelçisi Alirıza Enayeti de hazır bulundu.

Ali Laricani, üst düzey Suudi yetkililerle görüşmek üzere bugün Riyad’a gitti.

Laricani’ye bu ziyarette, Konsey’in Dış Politika Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi İşleri Danışmanı Muhammed Ali Bek eşlik ediyor.