Laricani: İran-Suudi Arabistan savunma işbirliği Riyad’da ele alındı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İsrail rejiminin Katar’a saldırısından önce Suudi dostlarının bölgedeki gelişmeler hakkında nispeten net bir görüşe sahip olduklarını ve şimdi bu görüşün çok daha belirgin hale geldiğini açıkladı.

Laricani "Farklı bölge ülkeleri, İran’ın önceden savunduğu bir yolu daha somut şekilde gözlemlemeye başladılar; buna göre bölgede maceraperest bir unsur, istikrarın sağlanmasına engel oluyor." dedi.

Laricani, Riyad'a geçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Âl-i Suud ile görüşmüştü.