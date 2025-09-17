  1. Siyaset
17 Eyl 2025 10:29

Laricani: İran-Suudi Arabistan savunma işbirliği Riyad’da ele alındı

Laricani: İran-Suudi Arabistan savunma işbirliği Riyad’da ele alındı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İran-Suudi Arabistan savunma işbirliğinin Riyad’da ele alındığını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İsrail rejiminin Katar’a saldırısından önce Suudi dostlarının bölgedeki gelişmeler hakkında nispeten net bir görüşe sahip olduklarını ve şimdi bu görüşün çok daha belirgin hale geldiğini açıkladı.

Laricani "Farklı bölge ülkeleri, İran’ın önceden savunduğu bir yolu daha somut şekilde gözlemlemeye başladılar; buna göre bölgede maceraperest bir unsur, istikrarın sağlanmasına engel oluyor." dedi.

Laricani, Riyad'a geçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Âl-i Suud ile görüşmüştü.

News ID 1930407

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler