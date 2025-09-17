Laricani, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Âl-i Suud, Riyad’da bir araya geldi.

Görüşmede Halid bin Selman, öncelikle önceki ziyaretinde Tahran’da kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı İran'a teşekkür etti.

Toplantıda yeni konular ele alınırken, geçmişte iki ülke arasında varılan anlaşmaların takibine de vurgu yapıldı.

Laricani ve Halid bin Selman ayrıca savunma alanındaki ikili işbirliği konularında da görüş alışverişinde bulundu.