İran ile Avrupa arasında kritik görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransız, İngiliz ve Alman mevkidaşlarının yanı sıra AB Yüksek Temsilcisi ile telefonda görüştü. Ortak telefon görüşmesinde nükleer meseleler ve İran'a yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı.

Görüşmede Erakçi, İran'ın gerginliğin artmasını önlemek için diyalog ve diplomasinin sürdürülmesinin önemi konusundaki ilkeli tutumuna atıfta bulunarak, Avrupa Üçlüsü (E3) Almanya, İngiltere ve Fransa’nın Birleşmiş Milletleryaptırımlarını yeniden devreye sokma imkanı tanıyan "snapback" mekanizmasını harekete geçirme girişiminin hukuki ve mantıksal gerekçeden yoksun olduğunu belirtti.

Erakçi, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile sorumlu bir yaklaşımla diyaloğa girdiğini belirterek, ‘’UAEA ile yeni işbirliği çerçevesinde İran'ın güvenlik yükümlülüklerini nasıl yerine getireceğine dair net bir model hazırlandı. Bunun önem ve değeri tüm taraflarca göz önünde bulundurulmalı. Şimdi sıra karşı tarafta. Onlar bu fırsatı değerlendirmeli ve önlenebilir bir krizi engellemek için diplomatik sürecin devamına ve diplomasiye olan ciddiyetlerini göstermeleridir." dedi.

İran'ın karşılıklı yarar sağlayan adil ve dengeli bir çözüme ulaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Erakçi, ‘’Böyle bir hedefe ulaşmak için üç Avrupa ülkesinin sorumlu ve bağımsız bir yaklaşım sergilemesi, diplomasiye ve uluslararası hukukun ilkelerine değer vermeyen aktörlerin etkisinden uzak durması gerekiyor’’ diye konuştu.

