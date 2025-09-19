Erakçi'den İran'ın Avrupa'ya sunduğu öneri planına ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün akşam X platformunda, İran’ın Avrupa Birliği’ne sunduğu öneri planına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Erakçi’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“İran İslam Cumhuriyeti adına dün Avrupalı mevkidaşlarıma, önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek gereksiz ve önlenebilir bir krizin yaşanmaması için makul ve uygulanabilir bir plan sundum.

Buna rağmen, planın içeriğine odaklanmak yerine İran şu anda açıkça bahaneler ve oyalamalara maruz kalıyor; bunlardan biri de Dışişleri Bakanlığı’nın ülkenin tüm siyasi yapısını temsil etmediği yönündeki gülünç iddiadır.

Cumhurbaşkanı Macron’un sunduğum öneri planının makul olduğunu kabul etmesinden memnunum. Ancak o ve uluslararası toplum bilmelidir ki, ben İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarının, özellikle de ülkenin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin tam desteğine sahibim.

Belki de gerçek şu ki, aslında Avrupa’nın Dışişleri Bakanlığı sahnenin dışında kalmıştır.

Bu nedenle artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmesi ve çatışma yerine diplomasiyi öne çıkarması gerekmektedir. Tehlike en yüksek seviyededir.

İran daha önce kendi payına düşeni yapmıştır:

1- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile, hem iç hem de uluslararası yükümlülüklerimizle uyumlu bir anlaşma imzalamış, İran’ın denetim altındaki nükleer tesislerinin yasa dışı bombalanmasına rağmen ajans ile işbirliğinde yeni bir dönem başlatmıştır.

2- Gerçek kaygılara yanıt veren, yaratıcı, adil ve dengeli bir öneri sunmuş ve her iki taraf için de fayda sağlayacak bir yaklaşım ortaya koymuştur. Bu fikir hızla hayata geçirilebilir ve temel ihtilafları çözerek krizin ortaya çıkmasını önleyebilir.

İlerlemek için bir yol vardır, ancak İran tek başına sorumluluğu üstlenen taraf olamaz.”