Garipabadi: İran her senaryoya karşı hazır

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, Avrupa ülkelerinin “Snapback” mekanizmasını etkinleştirme girişimlerine değinerek, İran’ın her türlü senaryoya hazır olduğunu ve karşı tarafın tutumlarına göre davranış ve politikalarını ayarlayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Avrupa Üçlüsü’nün (İngiltere, Fransa ve Almanya) sunduğu Snapback önergesi öncesinde açıklama yapan Gharipabadi, bu ülkelerin siyasi ve hırslı tutumlarını sert bir şekilde eleştirdi ve bu adımın sonuçları konusunda uyardı.

İran’ın nükleer tesislerine yönelik uluslararası hukuka aykırı ve yasa dışı müdahaleler yapıldığını, şu anda İran’ın zenginleştirme faaliyetlerinin olmadığını belirten Garipabadi, bu nedenle Snapback mekanizmasının zeminini yitirdiğini ve hukuki dayanağının olmadığını vurguladı.

Avrupalı ülkelerin ise taahhütlerini yerine getirmediğini, bu hamlenin siyasi amaçlı olduğunu ve Snapback kararı alınsa bile yaptırımların hemen geri dönmeyeceğini, yedi-sekiz gün süreceğini söyledi.

Diplomatik çabalara da değinen Garipabadi, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile Kahire’de olumlu bir mutabakata vardığını, ancak Avrupa ülkelerinin bu anlaşmaya rağmen bunu görmezden geldiğini ve sadece ABD’ye bağlı hareket ettiklerini söyledi.

Son olarak, bu tür diplomatik adımların İran’ın zayıflığı olarak algılanmaması gerektiğini, İran’ın her duruma hazır olduğunu ve karşı tarafın hareketlerine göre politikalarını şekillendireceğini vurguladı.