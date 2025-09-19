UAEA konferansında İran'dan ABD'nin hukuk tanımazlığına eleştiri

İran’ın Viyana’daki Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Rıza Necefi, ABD ve Siyonist rejimin İran’ın nükleer tesislerine yönelik suç niteliğindeki saldırılarını bir kez daha kınayarak, uluslararası toplumun bu açık hukuk ihlali karşısında kayıtsız ve tepkisiz kalmasının ağır sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Necefi, İran tarafından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı’na sunulan “Ajans denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik her türlü saldırı veya saldırı tehdidinin yasaklanması” başlıklı gündem maddesi çerçevesinde yaptığı konuşmada, sorumlu bir yaklaşımla ABD ve İsrail’in askeri saldırısını kınayan Bağlantısızlar Hareketi üyeleri dahil tüm ülkelere teşekkür etti.

Necefi, ayrıca ABD ve Siyonist rejimin uluslararası hukuk kurallarını ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimini açıkça ihlal ettikleri için hesap vermeleri gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Necefi konuşmasının devamında, “Bugün uluslararası toplum çok ciddi bir meseleyle karşı karşıyadır; açık bir mesaj verilmelidir ki, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik yasa dışı saldırılar sadece ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanma meşru hakkının ihlali değil, aynı zamanda ajansın denetim sisteminin itibarına doğrudan saldırıdır” ifadesini kullandı.

Necefi, “BM Şartı açıkça güç kullanımı ve tehdidini yasaklamaktadır ve hiçbir yorum, Ajans denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik önceden planlanmış saldırıları meşrulaştıramaz. Bu tür eylemler, Genel Konferans kararlarının ve ayrıca 2010 NPT Gözden Geçirme Konferansı’nın nükleer tesislere saldırı yasağını teyit eden kararlarının açık ihlalidir” ifadelerinde bulundu.

Büyükelçi Necefi ayrıca İran’ın, ülkelerin barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin önerdiği karar tasarısı hakkında şöyle dedi:

“İran ve diğer karar tasarısı sunucuları ile yakın ilişkileri bulunan bazı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyesi ülkeler, İsrail’in saldırılarını sert şekilde kınamalarına rağmen, ABD’nin yoğun baskı ve tehditlerine maruz kaldıklarını, bu yüzden karar tasarısına olumlu oy veremediklerini İran’a ve diğer sunucu ülkelere ilettiler.

Bu ülkeler, çekimser oylarının gerçek tutumlarını yansıtmadığını belirterek, İran’dan ve diğer sunucu ülkelerden karar tasarısı konusunda istişare ederek, konunun gelecek yılki konferansa ertelenmesini talep ettiler.”

İran ve diğer karar tasarısı sunucuları (Rusya, Çin, Küba, Nikaragua, Belarus, Venezuela ve Zimbabve), gerekli istişare ve görüşmelerin ardından, ABD’nin bu önemli ve hassas konuyu siyasi oyunlarına alet etmesini önlemek amacıyla, karar tasarısı ile ilgili adımı bir sonraki konferansa erteleme kararı aldılar.