Hiç şüphesiz Siyonist rejimin suçları soykırımdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X’te yaptığı bir paylaşımda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Soruşturma Komisyonu’nun Siyonist rejimin Gazze’deki suçlarını ‘soykırım’ olarak tanımlayan son raporuna değinerek şöyle yazdı:

“Bu yıl 1 Eylül’de dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, bu ülke parlamentosunun Uluslararası Gelişmeler Komitesi başkanına gönderdiği mektupta, İsrail’in soykırım işlemediğinde ısrar etmişti. Söz konusu mektupta, ‘Soykırım Sözleşmesi’ne göre, soykırım suçu yalnızca ‘bir ulusal, etnik, ırksal veya dini grubu tamamen veya kısmen yok etme özel niyeti’ mevcut olduğunda gerçekleşir ve hükümet, İsrail’in bu niyetle hareket ettiğine dair bir sonuca ulaşmamıştır’ ifadeleri yer aldı.

Şimdi ise, ünlü hukukçu Navi Pillay başkanlığındaki BM İnsan Hakları Konseyi Bağımsız Soruşturma Komisyonu, işgal altındaki Filistin’de işlenen suçlarla ilgili olarak Gazze’de devam eden vahşet ve suçların mahiyeti konusunda hiçbir şüphe bırakmamaktadır. Komisyon, 72 sayfalık hukuki bir analiz çerçevesinde gerçekler ve istatistikler üzerinden, İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğini ortaya koymuştur.

Komisyon, Siyonist yetkililer ve güvenlik güçlerinin, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etmeye yönelik soykırım kastı taşıdığı ve hâlen de taşıdığı sonucuna varmaktadır. Bu nedenle, soykırım rejiminin destekçileri ve savunucuları hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeli ve Filistinlilerin soykırımında ortaklık ve işbirliğini derhâl durdurmalıdır.”