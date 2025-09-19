BM’de İran’a yaptırımların kaldırılması kararı reddedildi

BM Güvenlik Konseyi, “İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasının sürdürülmesi” karar tasarısını, tetik mekanizmasının 30 günlük süresi dolmadan görüştü.

Oylama sonucu:

• Aleyhte oy verenler: ABD, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Panama, Sierra Leone ve Somali

• Lehte oy verenler: Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir

• Çekimser: Güney Kore (Konsey dönem başkanı) ve Guyana

Karar tasarısı yeterli oy alamadığı için kabul edilmedi. El Mayadin muhabirine göre 9 üye tetik mekanizmasının devreye sokulmasına karşı çıktı, yalnızca 4 üye destek verdi ve 2 üye çekimser kaldı. Böylece yaptırımların kaldırılmasının devamına dair karar tasarısı reddedildi.

Rusya:

Rusya’nın BM temsilcisi, nükleer anlaşmanın (JCPOA) tarafı olan ülkelerin İran’a karşı BM yaptırımlarını geri getirme hakkı bulunmadığını vurguladı. Moskova, Avrupa üçlüsünün girişimlerinin hukuki meşruiyeti olmadığını ve Avrupalıların diplomasi yolunu reddettiğini belirtti.

Fransa:

Fransa’nın temsilcisi ise, İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini izin verilenin 48 katına çıkardığını iddia ederek, Paris ve Avrupalı müttefiklerinin JCPOA kapsamındaki yükümlülüklerine uyduğunu savundu. Fransa’nın siyasi çözüm arayışına bağlı olduğunu dile getirdi.

İngiltere:

İngiltere’nin BM temsilcisi, 2231 sayılı kararın İran’a yönelik yaptırımların geri dönmesine izin verdiğini öne sürdü. Londra’ya göre Avrupa üçlüsü, bu yaptırımların yeniden uygulanması için yasal adımlar atmış durumda.