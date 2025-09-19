  1. Siyaset
19 Eyl 2025 19:02

Devrim Liderinin Danışmanı:

ABD’nin mevcut yaptırımları, nükleer anlaşmadakinin kat kat üzerinde

İslam Devrim Lideri'nin Danışmanı Muhammed Muhbir, BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme gelen “snapback” mekanizmasına ilişkin açıklamada yaptı.

İslam Devrim Lideri'nin Danışmanı Muhammed Muhbir, BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme gelen “snapback” mekanizmasına ilişkin sosyal meydya hesabından açıklamada yaptı.

Muhbir “Meşruiyet ve hukuki temeli tartışmalı olmasının yanı sıra, unutulmamalıdır ki ABD’nin mevcut yaptırımları, JCPOA’da (nükleer anlaşmada) yer alan yaptırımların birkaç kat fazlasıdır. Diplomasiyi bir kenara bırakıp baskıya başvurmak yasa dışıdır ve küresel barış için tehdit oluşturur. İran, yaptırımları akıllıca yöneterek yeni zorlukları da fırsata çevirecektir.” ifadelerini kullandı.

