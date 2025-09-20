  1. Ekonomi
İran'da dolar fiyatında son durum

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran'da Serbest piyasada Amerikan doları 102 bin 300 tümenden alıcı buldu.

Dün ise dolar kuru 98 bin 845 tümen seviyesindeydi.

