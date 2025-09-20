https://tr.mehrnews.com/news/1930473/ 20 Eyl 2025 09:11 News ID 1930473 Ekonomi Ekonomi 20 Eyl 2025 09:11 İran'da dolar fiyatında son durum İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran'da Serbest piyasada Amerikan doları 102 bin 300 tümenden alıcı buldu. Dün ise dolar kuru 98 bin 845 tümen seviyesindeydi. News ID 1930473 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar kuru bugün ne kadar? İran'da dolar fiyatında son durum ne? Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru İran Ekonomi
yorumunuz