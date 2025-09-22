  1. Ekonomi
22 Eyl 2025

İran’da dolar güne yükselişle başladı

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

Serbest piyasada Amerikan doları, bugün 105 bin 860 tümen seviyesinden işlem görerek dikkat çekti.

Bir önceki gün 102 bin 610 tümen olan dolar kuru, böylece kısa sürede yaklaşık 3 bin 250 tümenlik bir artış kaydetmiş oldu.

