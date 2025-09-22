İran’da dolar güne yükselişle başladı

Serbest piyasada Amerikan doları, bugün 105 bin 860 tümen seviyesinden işlem görerek dikkat çekti.
Bir önceki gün 102 bin 610 tümen olan dolar kuru, böylece kısa sürede yaklaşık 3 bin 250 tümenlik bir artış kaydetmiş oldu.
İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.
Serbest piyasada Amerikan doları, bugün 105 bin 860 tümen seviyesinden işlem görerek dikkat çekti.
Bir önceki gün 102 bin 610 tümen olan dolar kuru, böylece kısa sürede yaklaşık 3 bin 250 tümenlik bir artış kaydetmiş oldu.
yorumunuz