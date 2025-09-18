https://tr.mehrnews.com/news/1930429/ 18 Eyl 2025 09:57 News ID 1930429 Ekonomi Ekonomi 18 Eyl 2025 09:57 İran'da dolar fiyatında son durum ne? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran'da Serbest piyasada Amerikan doları 99 bin 235 tümenden alıcı buldu. Dün ise dolar kuru 99 bin 645 tümen seviyesindeydi. News ID 1930429 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar kuru bugün ne kadar oldu? İran'da dolar kuru bugün ne kadar? İran'da dolar fiyatında son durum ne? Ekler İran Ekonomi dolar Döviz dolar fiyatı
yorumunuz