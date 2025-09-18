  1. Ekonomi
18 Eyl 2025 09:57

İran'da dolar fiyatında son durum ne?

İran'da dolar fiyatında son durum ne?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran'da Serbest piyasada Amerikan doları 99 bin 235 tümenden alıcı buldu.

Dün ise dolar kuru 99 bin 645 tümen seviyesindeydi.

News ID 1930429

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler