https://tr.mehrnews.com/news/1930445/ 19 Eyl 2025 09:33 News ID 1930445 Ekonomi Ekonomi 19 Eyl 2025 09:33 İran'da dolar kuru bugün ne kadar? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran'da Serbest piyasada Amerikan doları 98 bin 845 tümenden alıcı buldu. Dün ise dolar kuru 99 bin 235 tümen seviyesindeydi. News ID 1930445 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar fiyatında son durum ne? İran'da dolar kuru bugün ne kadar oldu? İran'da dolar kuru bugün ne kadar? İran'da dolar fiyatında son durum ne? Ekler İran Ekonomi dolar dolar fiyatı dolar kuru Döviz
yorumunuz