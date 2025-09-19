  1. Ekonomi
İran'da dolar kuru bugün ne kadar?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran'da Serbest piyasada Amerikan doları 98 bin 845 tümenden alıcı buldu.

Dün ise dolar kuru 99 bin 235 tümen seviyesindeydi.

