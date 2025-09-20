Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'nin İran kararına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin "tetik mekanizması"na (snapback) dair provoke edici tutumu eleştirildi.

3 Avrupa ülkesinin attığı adımları ''kışkırtıcı'' olarak nitelendiren bakanlık, bunun gerginliğin artmasına yol açacağını vurguladı.

Açıklamada, "Bu tür eylemlerin diplomasiyle hiçbir ilgisi yoktur ve İran'ın nükleer programı konusunda gerginliğin daha da tırmanmasına yol açacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Çin, Cezayir ve Pakistan ile birlikte İran'a yönelik yaptırım kararlarının kaldırılmasını kararlılıkla desteklediğini vurguladı.

Nükleer programı nedeniyle İran'a yönelik BM yaptırımlarının yeniden uygulanmasını durdurmayı amaçlayan bir karar tasarısı, cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmemişti.