Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri getirilmesi bir formaliteden ibarettir

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı Hemid Ghanbari, snapback’in (tetik mekanizması) devreye sokulması hakkında açıklamalarda bulundu.

Ghanbari, snapback mekanizmasının devreye alınmasının İran’ın petrol satışları ve bankacılık işlemleri üzerinde etkisiz olacağını vurgulayarak, yaptırımlara verilen tepkilerin yalnızca gayriresmî ve sığ piyasalarda duygusal şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcısı Ghanbari, “Yaptırım uygulayan taraflar, psikolojik paketler ve medya politikaları oluşturmayı hedefleyen planlı bir program yürütüyorlar. Emin olun, snapback ne petrol satışlarını ne de bankacılık işlemlerini etkileyecek.” dedi.

Ghanbari ayrıca, “BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri dönmesi yalnızca bir formaliteden ibarettir. 27 Eylül’de mekanizma devreye girecek olsa da, bu tarihte hâlâ başka bir karar tasarısı oylamaya sunulabilir. Eğer Güvenlik Konseyi üyelerinden yalnızca biri bile tasarıya karşı çıkarsa, hukuken geçerliliği olmayacaktır” ifadesini kullandı.

Snapback mekanizmasının devreye alınmasından sonra Rusya ve Çin’in tutumuna dair ise Ghanbari şunları söyledi: “Çin ve Rusya ulusal çıkarlarına göre hareket ederler, ancak İran’ın uluslararası sahnedeki rolü öyle olmalı ki, çıkarlarımız bizimle aynı doğrultuda hareket eden ülkelerin çıkarlarıyla uyumlu olsun.”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cuma günü (19 Eylül) İran’a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının devam edip etmeyeceği konusunda oylama yaptı. 9 üye, yaptırımların geri dönmesini öngören snapback mekanizmasının aktive edilmesine karşı oy verdi. Sadece 4 üye lehte oy kullanırken, 2 üye çekimser kaldı. Güvenlik Konseyi’nde Güney Kore tarafından sunulan tasarının reddedilmesi, snapback mekanizmasının İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmaması yönünde geçerli kalması anlamına geliyor.

Alınan karara göre, 27 Eylül Cumartesi gününden itibaren, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a karşı daha önce uygulanmış olan 6 yaptırım kararı yeniden yürürlüğe girecek. Bu yaptırımlar, nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınmıştı.