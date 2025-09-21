İran yaptırımlarla mücadele yolunu gayet iyi biliyor

Meclis 90. Madde Komisyonu Başkanlık Divanı üyesi Ali Keşveri, Mehr muhabirine yaptığı açıklamada, üç Avrupa ülkesinin sona ermiş BM Güvenlik Konseyi kararlarını geri getirme yönündeki yasa dışı girişimine tepki göstererek, “Snapback veya tetik mekanizması yeni ve eşi benzeri olmayan bir mesele değildir” dedi.

Keşveri, açıklamasında, “ABD ve Avrupa ülkeleri uzun süredir İran’a karşı kapsamlı yaptırımlar uyguluyor, dolayısıyla bazı yaptırımların geri dönmesi yeni bir konu değildir ve ülkemiz yaptırımlarla mücadele yolunu gayet iyi biliyor” ifadesini kullandı.

Meclis 90. Madde Komisyonu Başkanlık Divanı üyesi, “Tetik mekanizmasının etkileri, gerçek etkilerinden çok, toplumumuzda ne yazık ki birçok olumsuz psikolojik etki yaratmıştır; öyle ki doların ve bazı temel malların fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Bu durum aslında ekonomiye ve topluma olumsuz bir psikolojik yük bindirmiştir” ifadelerinde bulundu.

İran’ın Çin ve Rusya gibi ülkelerle iyi ilişkilerine dikkat çeken Keşveri, “Dost ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi, mali ve diplomatik alışverişlerin geliştirilmesi için uygun bir fırsattır ve bu da ülke ekonomisine son derece olumlu etkiler yapabilir; özellikle de bu mali alışverişler ülkelerin ulusal paraları üzerinden yapılırsa” diye kaydetti.

Keşveri ayrıca adil müzakerelerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: Biz, Avrupalı ülkeler ve diğer taraflarla yapılacak müzakerelerde, ulusal ve ekonomik gücümüzü koruyarak adil bir ortama girmeli ve gereksiz tavizler vermeden ülkenin çıkarlarını takip etmeliyiz.