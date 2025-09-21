Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin Devleti'ni tanıdı

Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu. İngiltere de Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıkladı.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Avustralya'nın, bugünden itibaren bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığını bildiren Albanese, "Avustralya böylece Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanımaktadır." ifadesini kullandı.

Albanese, Avustralya'nın iki devletli çözüme desteğini yineledi.

Kanada, Filistin Devleti'ni tanıdığını duyurdu

Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını bildirdi.

AA'nın haberine göre Carney, yaptığı yazılı açıklamada, 1947'den bu yana bütün Kanada hükümetlerinin Filistin'de iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, burada çözüme dair umutlarının zamanla tükendiğini kaydetti.

Kanada'nın bunu iki devletli çözüm için yaptığına dikkati çeken Carney, "Kanada bu tanımanın her derde deva olacağı illüzyonuna kapılmadı, bu tanıma kararlılığımızın, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ndeki temel insan hakları prensiplerinin ve Kanada'nın nesillerdir süren kararlı politikasının bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin yönetiminin reformlar konusunda Kanada ve uluslararası topluma doğrudan sözler verdiğini belirten Carney, Kanada'nın bu reformların uygulanması noktasında Filistin'e destek vereceğini belirtti.

Carney, "Uluslararası ortaklarımızla birlikte Kanada, güvenilir bir barış planı, demokratik yönetim, Filistin için kesin güvenlik ayarlamaları, Gazze'ye geniş çaplı ve sürekli yardımın ulaştırılmasını desteklemektedir." ifadesini kullandı.