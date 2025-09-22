Portekiz, Filistin’i resmen tanıdı

Portekiz, Filistin devletini resmen tanıyan ülkeler arasına katıldı. Böylece Filistin’i tanıyan Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke sayısı 153’e yükseldi.

Paulo Rangel, pazar akşamı yaptığı açıklamada, kararın 18 Eylül'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alındığını belirtti.

Rangel, "Portekiz, iki devletli çözümü kalıcı barışın tek yolu olarak görmektedir. Bu karar, israilin varlık hakkını sorgulamak anlamına gelmez" dedi.

Geçtiğimiz hafta Portekiz Dışişleri Bakanlığı, 21 Eylül'de Filistin'in resmi olarak tanınacağını duyurmuştu. Dün ise Avustralya, Kanada ve Britanya da aynı kararı alarak Filistin'i tanıdıklarını açıkladı.