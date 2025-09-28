  1. Dünya
San Marino, Filistin'i resmen tanıdı

Avrupa’nın küçük ülkesi San Marino da bağımsız Filistin devletini tanıdığını açıkladı.

San Marino Dışişleri Bakanı kısa bir süre önce New York’ta yaptığı resmi açıklamada, bağımsız Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu.

Vatikan ve Monako’dan sonra dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan San Marino'nun yaklaşık 34 bin nüfusu ve 61 kilometrekarelik yüzölçümü vardır ve dünyanın en eski cumhuriyeti olarak bilinmektedir.

San Marino, yüksek yaşam standartlarına sahip bir ülkedir ve ekonomisi büyük ölçüde turizm, bankacılık ve küçük ölçekli tarım ve sanayi ürünleri üretimine dayanmaktadır.

