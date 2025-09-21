Pezeşkiyan: Zorbalığa asla boyun eğmeyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Çin Medya Grubu (CMG) ile yaptığı röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Çin'in İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasındaki rolünü överek, Çin'in etkisinin iki ülkenin çok ötesine uzanabileceğini ve Ortadoğu'daki bölgesel dinamikleri yeniden şekillendirebileceğini söyledi.

Pezeşkiyan, "Çok taraflılığı destekleyen ülkeler birlik olmazsa, tek taraflılık savunucuları onları yenecektir. Tek taraflılık cephesi, ülkeleri güç, yaptırım ve çeşitli araçlarla kendi çizdikleri çerçeve içinde tutmaya çalışırlar.’’ dedi.

ABD ve Avrupa taraflarını İran nükleer anlaşması konusunda çifte standart uygulamakla suçlayan Pezeşkiyan, Batılıların taahhütlerini yerine getirmediğini ve anlaşmanın çöküşünden İran'ı haksız yere suçladığını kaydetti.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çifte standart! Anlaşmayı birlikte imzaladık. İran, altı taraflı görüşmelerin ardından nükleer anlaşmayı kabul etti ve tüm hükümlerine uydu. Ancak ABD anlaşmayı yırtıp attı. Anlaşmaya sadık kaldık ve taahhütlerimizi yerine getirdik.

ABD anlaşmadan çekildikten sonra Avrupalılar da sözlerini tutmadı. Şimdi sözlerini tutmayanlar bir araya gelip İran'ı anlaşmayı uymamakla suçluyorlar. Kendileri taahhütlerini yerine getirmiyorlar, ancak İran'ı anlaşmaya uymamakla suçluyorlar’’

İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin çıkardığı fetva ile nükleer silah üretimini yasakladığına atıfta bulunarak, ''Bu tutum hiçbir politikacı tarafından değiştirilemez’’ dedi.

İran’ın diyaloğa hazır olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, ‘’Bunu uluslararası hukuk çerçevesinde yapacağız. Ancak ne yazık ki terör estiren, istediği yeri bombalayan, uluslararası hukuku hiçe sayarak insanları öldüren ve aynı zamanda tehdit altında olduğunu iddia eden rejim müzakereyi etkiliyor.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, Siyonist İsrail ve ABD'nin İran’a yönelik saldırılarına tepki göstererek, ''Biz sadece hakikate ve adalete boyun eğeriz, zorbalığa asla boyun eğmeyiz. Savaş başlatmadık, başlatmayacağız da, ancak saldırıya uğrarsak, ona karşı güçlü bir şekilde duracağız. Biz bölge ve dünyada huzuru, barışı ve güvenliği istiyoruz.’’ ifadesini kullandı.

İran’ın nükleer progamı hakkında Pezeşkiyan, Tahran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) kuralları çerçevesinde faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Siyonist Başkanı Netanyahu'nun "Büyük İsrail" planını kınayarak, İsrail'in başka ülkeleri işgal etme hakkı olmadığını belirtti.

Pezeşkiyan, "Netanyahu'nun 'Büyük İsrail'i kurmayı amaçladıklarına dair açıklamalarını duymuşsunuzdur. Plan, birçok komşu ülkenin topraklarını kapsıyor. İsrail’in başka ülkeleri işgal etme hakkı yok. Ancak Suriye'yi kasten işgal etti, Gazze'yi işgal edip katliamlar yaptı ve açlık politikaları uyguladı. Gazze'deki insanları ölüme sürükledi ve şimdi de onları sürgün etmeye çalışıyor. Tüm bunlar ABD'nin desteği ile gerçekleşti. Dünyanın buna göz yumması mümkün değil. Tek taraflılığa karşı çıkan ülkeler, bu hukuksuz, adaletsiz ve insanlık dışı eylemlere de karşı çıkacaktır." diye konuştu.

