İran, Zafer 2 ve Paya uydularını yabancı fırlatıcılarla uzaya gönderecek

İran Uzay Ajansı Başkanı Dr. Hasan Salariye, Dünya Uzay Haftası etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada, İran’ın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği uydu fırlatma programı ve uzay projeleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Salariye, Zafar-2 ve Paya isimli iki yeni yer gözlem uydusunun önümüzdeki aylarda yabancı fırlatıcılarla uzaya gönderileceğini açıkladı. Ayrıca Nahid-2 uydusunun ise yerli üretim olan Simurg roketiyle fırlatılacağını belirtti.

Çabahar Uzay Üssü’nün ilk fazının katı yakıtlı roket fırlatmaları için hazırlandığını ve yakında ilk denemelerin yapılacağını söyleyen Salariye, üs için sıvı yakıtlı roketlerin kullanılacağı ikinci faz çalışmalarının da planlandığını kaydetti. Bu yeni üs, farklı yörüngelere kolay erişim imkanı sunacak.

Uzay Ajansı, biyolojik kapsüller ve geri dönebilen araştırma platformları gibi araştırma projelerinde de ilerleme kaydettiğini bildiren Salariye, Çin ile işbirliği halinde sürdürülen Chang’e 8 projesinin tasarım aşamasının tamamlandığını ve mühendislik prototipinin yakında üretileceğini açıkladı.

Başkan ayrıca, Pars-2 ve Nahid-3 gibi daha gelişmiş yer gözlem ve haberleşme uydularının yanı sıra, 20 metre çözünürlüğe sahip Radar-2 (SAR) uydusunun da tasarım ve üretim sürecinde olduğunu aktardı.

Yetkili, özel sektör tarafından tasarlanan ve geçtiğimiz yıl fırlatılan Kevser uydusunun geliştirilmiş versiyonu Kevser-2’nin tamamlandığını ve yakında yörüngeye gönderileceğini belirtti. Bu uydunun yaklaşık 4 metre çözünürlükle görüntü alabilme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.