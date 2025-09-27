İran, Pars uydusu ve Nahid-2’nin ikinci modelini yakında fırlatacak

İran Uzay Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Vehid Yezdaniyan, yaklaşan Uzay Haftası kapsamında önemli duyurular yapacaklarını açıkladı.

Yezdaniyan, “İnşallah Uzay Haftası’nda Nahid-2 uydusunun kararlı performansı ve KU bandının kullanımıyla ilgili güzel haberler paylaşacağız” dedi.

Yezdaniyan, İran’da geliştirilen Pars-1 uydusunun (Pars-1’in ikinci örneği) önümüzdeki aylarda, muhtemelen Aralık ayında fırlatılacağını belirtti. Ayrıca Nahid-2 uydusunun ikinci örneğinin de yerli fırlatıcı ile Fecr Dönemi öncesinde (Şubat) uzaya gönderileceğini söyledi.

Nahid-2’nin, 120 kilogram ağırlığında, 2 yıllık ömre sahip bir iletişim uydusu olduğunu kaydeden Yezdaniyan, uydunun 500 kilometre irtifada, 55 derece eğim açısı ile yörüngede bulunacağını ve kimyasal itki sistemiyle çalışacağını aktardı. Ayrıca uydunun KU, X ve UHF frekans bantlarında faaliyet göstereceğini belirtti.

Başkan, “KU bandı, telefon röle iletişimi, uydu haberleşmesi ve uydu tabanlı telefon iletişiminde kullanılıyor. İlerleyen dönemde bu bant üzerinden veri alışverişi yapma imkanımız da olacak” dedi.