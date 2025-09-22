İran Devrim Muhafızları ve Ordu Komutanı bir araya geldi

Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Paşapur, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ile bir araya geldi.

Görüşmede İran milletinin bağımsızlık talebine vurgu yapan Tümgeneral Emir Hatemi “İslamî İran ve büyük İran milleti, İslam Devrimi zaferiyle ‘Bağımsızlık, Özgürlük ve İslam Cumhuriyeti’ hakkı temelinde hedeflerini belirlemiş olup, bu strateji İran milletinin kesin düşmanlarının hoşuna gitmemektedir” dedi.

Hatemi ayrıca, “Düşmanlar devrim zaferinden itibaren İran halkının haklı taleplerinden vazgeçmesini istemiştir ancak milletimiz büyük fedakârlıklar yaparak, çok sayıda şehit vererek düşmana karşı direnmiş ve direnmeye devam edecektir. Düşmanların, İran halkına, kutsal İslam Cumhuriyeti sistemine ve İslam Devrimi’nin büyük liderine bakış açılarını değiştirmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Ordu ile Devrim Muhafızları arasındaki stratejik birlik ve dayanışmaya dikkat çeken Hatemi “İran Ordusu ile Devrim Muhafızları arasındaki mevcut birlik ve koordinasyon, ulusal güvenliğin sağlam temeli ve güvenlik ile güç zirvelerinin anahtarıdır. Bu birlik, ülkemizi düşmanların fitne, oyun ve komplolarına karşı demirden bir kalkanla koruyacaktır” diye konuştu.

Tümgeneral Hatemi sözlerine şöyle devam etti: “Kutsal Savunma ve sonrası dönemde, milletimizin benzersiz dayanışması ve desteği sayesinde Doğu ve Batı’nın büyük komplolarını boşa çıkardık. 12 günlük saldırı savaşında da düşmanın taleplerine direnerek milli çıkarlarımızda asla taviz vermeyeceğimizi kanıtladık. İran milleti ve onun silahlı kuvvetleri, şehitlerin yolunu kararlılıkla sürdürecektir.”

Düşmanlara yönelik uyarıda bulunan Tümgeneral Hatemi, “İran milletinin düşmanları bilsin ki, en küçük bir saldırı, ordu ve devrim muhafızlarının birleşik, hızlı, akıllı ve güçlü cevabıyla karşılaşacaktır. Eğer yeniden bir hata yapılırsa, kesin ve pişman edici bir karşılık alacaklardır” dedi.

12 günlük saldırı savaşında yaşanan deneyimlere ve olaylara dikkat çeken Tümgeneral Paşapur “Komutanımızın savaş alanının yönetimindeki eşsiz rolü çok önemliydi. Başlangıçta birçok komutanımız şehit düştü, ancak liderimiz, hem şehit komutanların yerlerine yeni yetenekleri seçti hem de savaşın sonuna kadar mükemmel bir yönetim sağladı. Sonunda, sistemi çökertmek isteyen düşmanı, kendisini diz çöktürerek, hatta Amerika’nın ateşkes talep etmesine yol açacak şekilde yenmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

Komutan Pakpur “Silahlı kuvvetlerimizin tüm unsurları ve halkımız el ele vererek düşmana karşı durdu. 12 günlük savaşta halkımızın oluşturduğu dayanışma ve birlik ortamı gerçekten örnek teşkil etmektedir. Milletimize minnettar olmalıyız” dedi.