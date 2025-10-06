Ordu komutanı: 12 günlük savaş, İran’a düşmanların yalanını kanıtlıyor

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Hatemi, “Düşmanın amacı, İran’da yaşanan sorunlar, ağır yaptırımlar ve hatta 8 yıllık zorunlu savaşın İslam Cumhuriyeti’nin varlığından kaynaklandığını düşündürtmektir” dedi.

İran'ın bölgesel ve küresel stratejik konumu nedeniyle, ülkenin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve İslam Cumhuriyetinin korunmasının diğer ülkelerden daha zor olduğunu vurgulayan Tümgeneral Hatemi, “İran halkı, 1979’da bağımsızlık, özgürlük ve İslam Cumhuriyeti idealini talep ederek yabancı müdahaleleri sona erdirmiştir. Bu millet, tüm zorluklara rağmen değerlerine, düşüncelerine ve şehitlerinin yoluna bağlı kalmaktadır ve bizler de bu değerleri korumak için daha fazla gayret göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Hatemi, “Zorunlu savaş 12 gün sürdü ve bu süre, düşmanların İran’a karşı yalanlarını ortaya koymaya yeterlidir” diyerek şöyle devam etti:

“Düşmanlar, sorunların, yaptırımların ve hatta 8 yıllık savaşın sebebinin İslam Cumhuriyeti olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. Ancak biz müzakere halindeyken saldırıya uğradık. 8 yıllık savaşta ise Batı ve Doğu’nun Saddam rejimine verdiği kapsamlı destekle İran’a saldırıldı ve büyük zarar verildi. Tarih boyunca İran, pozisyonundan dolayı hem Birinci hem İkinci Dünya Savaşları’nda da mağdur oldu. Bu gerçekler, düşmanların iddialarının ne denli yalan olduğunu gösteriyor.”