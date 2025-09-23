İran Donanma Komutanı: Düşmanlar karma savaşla nüfuz ve psikolojik savaş peşinde

İran Donanma Komutanı Amir Tümamiral Şehram İrani, bugün yaptığı açıklamada, düşmanların hibrit savaş yöntemleri kullanarak psikolojik harp ve ülke içindeki farklı bölümlere sızma çabasında olduğunu söyledi.

Deniz kuvvetleri personelinin fedakârlıklarına teşekkür eden Tümamiral İrani , askerlerin gösterdiği yüksek gayret sayesinde düşman tehditlerinin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Donanma Komutanı, askeri birliklerde verilen eğitimlerin güncel ve mevcut tehditlere uygun olması gerektiğini, böylece düşmanın senaryolarına karşı mücadele gücünün artırılacağını sözlerine ekledi.