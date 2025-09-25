Almanya’nın İran-Irak savaşındaki gizli rolü: Kimyasal silahların tedarikçisi

İran-Irak Savaşı, 20. yüzyılın en büyük ve en uzun savaşlarından biridir. Bu savaş, Batı’nın kışkırtması ve Baas rejiminin harekete geçmesiyle başlamış ve hem Doğu hem Batı bloklarından birçok büyük ve küçük güçlerin doğrudan ya da dolaylı müdahalesiyle sona ermiştir.

Bu iki kutuplu uluslararası sistemde gerçekleşen savaşta, bölgesel ve küresel güçler önemli roller oynamıştır. Amerika, Fransa ve İngiltere gibi küresel güçlerin yanı sıra Almanya da aktif ve müdahaleci bir şekilde bu savaşa dahil olmuştur. Almanya’nın bu rolünü hem bazı medya kuruluşları hem de Alman yetkililer itiraf etmişlerdir.

44. Kutsal Savunma Haftası yıldönümü vesilesiyle, “Savaşta Batı’nın Rolü” başlıklı dosya ile Batılı ülkelerin Irak’ın İran’a karşı başlattığı savaşın uzamasındaki rollerini inceledik. Dosyanın birinci ve ikinci bölümleri, Amerika ve İngiltere’nin aktif ve müdahaleci rollerini ele almaktadır. Bu üçüncü bölümde ise Almanya’nın rolüne odaklanılmıştır.

Almanların Kimyasal Silah Depolarını Kurması

Batı Almanya, Irak’ın kimyagerleri, roket mühendisleri ve nükleer bilim insanlarıyla birlikte, dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan en çeşitli kimyasal silah depolarını kurdu. Örneğin, Irak 1981 yılında “Thyssen Rheinstahl Technology” adlı şirketle 21,4 milyon marka değerinde bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme, bir üniversite laboratuvarı anlaşması gibi görünüyordu ancak gerçekte “Diyala” kimyasal laboratuvarının inşası için yapıldı. Bu laboratuvarda “Pentaklorür Fosfor” gibi çok güçlü zehirleyici bileşikler üretilebiliyordu.

Alman dergisi “Der Spiegel”, Irak’ın kimyasal silahlarla donatılmasıyla ilgili bir raporunda şu bilgiyi verdi: Saddam’ın hapishanesinde yatan Ali Gazi adlı bir Iraklı, Almanya Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın araya girmesiyle ölümden kurtuldu. Almanya’ya döndüğünde, Batı Almanya’nın istihbarat teşkilatından bir subayla birlikte, Irak’a kimyasal silah fabrikası ihracatını organize etti.

Ali Gazi, Almanya dönüşünde Hamburg’da bir ihracat ve ithalat şirketi kurdu ve buradan “Forstay” adlı ünlü Alman şirketinden büyük bir kimyasal silah üretim fabrikasının ekipmanlarını satın aldı. Bu fabrika, yılda 1.760.000 ton kimyasal maddeyi öldürücü hardal gazı ve tabun gazına dönüştürebiliyordu. Bu dev fabrika ekipmanları tek seferde değil, parçalar halinde ve çok sayıda sevkiyatla Türkiye üzerinden Irak’a gönderildi.

Almanlar Saddam’a Hardal Gazı Vermekten Mutluydu

Der Spiegel’in başka bir raporunda belirtildiğine göre, “Şimdi Irak’ta Dicle Nehri kıyısındaki ‘Salman Pak’ta kimyasal gaz araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Fallujah şehrinde kimyasal madde hammaddeleri hazırlanmakta ve Samarra şehrinde ise hardal gazı ve tabun sinir gazı büyük ölçekte üretilmektedir.” Bu üç şehirde de Alman şirketleri hem laboratuvarların kurulmasında hem de üretimde yer almıştır.

Derginin gizli bilgiler doğrultusunda aktardığına göre, Almanya tarafından inşa edilen Samarra’daki kimyasal tesisler son dönemde “Tabun” ve “Sarin” gibi çok öldürücü kimyasallar üretmeyi başarmıştır. Alman uzmanlar ayrıca Irak’a satılan üç fabrikanın yoğun hidrojen siyanür (HCN) üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtmişlerdir.

Alman gazeteci Edo Ulfkat, savaş sırasında Frankfurter Allgemeine gazetesinin Irak muhabiri olarak yaptığı açıklamada, “Alman yetkililer, bu gazları İran’a karşı Saddam’a verdikleri için oldukça mutluydu,” demiştir.

Almanya Olmadan Irak Füze Üretemezdi

Almanya, savaş sırasında Irak’a “Sa’d 16” tesisleri ve Samarra’daki kimyasal fabrika parçalarını teslim etti. Ayrıca Irak’ın roket endüstrisiyle de işbirliği yaptı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Gregor Greei, “Sa’d 16” adlı askeri bir projenin Almanya’daki üniversiteye bağlı bir kurum maskesi altında Alman şirketleri tarafından yürütüldüğünü itiraf etti.

Almanya’nın Irak rejimini donatmadaki rolü ortaya çıktıkça, Der Spiegel raporunda şu ifadelere yer verdi: “Artık kanıtlanmıştır ki, Almanya’nın teknolojisi olmadan Irak, Scud B uzun menzilli füzelerini üretemezdi. Almanya’nın Irak’a verdiği ileri teknoloji, Bağdat’ın Scud B füzelerinin menzilini 600 kilometreye çıkarmasını sağladı.”

Buna ek olarak, Almanya Irak’a 60 adet “BO-105” helikopteri sattı. Bu helikopterler, gizlice İspanya’da monte edilip Irak’a teslim edildi. Bu sayede Almanya’nın savaşta tarafsızlığı ihlal etmediği izlenimi yaratıldı.

İranlı savunma gazisi Mahmoud Necimi, Almanya’nın özellikle Saddam’ın kimyasal saldırılarındaki rolü hakkında şöyle dedi: “Almanya, Saddam’ın kimyasal saldırılarında rol aldı, ona kimyasal silah sağladı ama aynı zamanda İran’daki kimyasal yaralıları tedavi etti. Böylece etkileri ve tedavi yöntemleri üzerinde bilgi topladı. Avrupa ülkeleri genel olarak Saddam’ı destekledi. Bir havaalanı vardı, her gün beş uçak Almanya’dan Saddam’a iletişim ve kimyasal sistemler getiriyordu.”

İran halkının tarihi hafızası, Almanya’nın Saddam’a verdiği desteği asla unutmayacak.

Geçmiş yıllarda Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına katılması, İran halkının insan hakları ihlallerine maruz kalmasına yol açtı. Savaşın başlarında Irak, Şelmece bölgesinde sınırlı olarak kimyasal silah kullandı. İkinci kez bu durum Mamak bölgesinde yaşandı. 1982 sonlarından itibaren Irak ordusu, özellikle geceleri İran güçlerini dağıtmak için kimyasal silahları yaygın olarak kullandı.

Kimyasal silah kullanımı 1986-1987 yıllarında zirveye ulaştı. Peki Saddam’ı kim kimyasal silahlarla donattı? Savaş sonrası belgeler ortaya çıktı: 86 Alman firması ile yaklaşık 60 İngiliz, Amerikan ve Fransız şirketi Baas rejimine yardım etti. En büyük kimyasal bomba malzemesi tedarikçilerinden biri Alman Imhausen Kimya şirketiydi. İran halkının tarihi hafızası, Almanya’nın Baas rejimine bu dönemde verdiği destek ve satılan kimyasal silahların İran halkı ve savaş gazilerinin hayatına olan etkisini asla unutmayacak.