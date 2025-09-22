ABD'den ''Hizbullah'' itirafı

BAE merkezli Sky News Arabia’ya konuşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Hizbullah’ın yeniden toparlandığını itiraf etti.

Barrack, Hizbullah’ın askeri ve ekonomik olarak güçlendiğini söyledi.

ABD'nin Hizbullah’a karşı herhangi bir askeri müdahalede bulunmayacağını belirten Barrack, "Ne kendi kuvvetlerimiz aracılığıyla ne de ABD Merkez Komutanlığı aracılığıyla Hizbullah’a karşı hareket geçeceğiz." dedi.

Tom Barrack, Beyrut hükümetini yalnızca konuşmakla ve Hizbullah’a karşı somut adım atmamakla suçladı.

Hizbullah'tan ABD'nin planına ret

Lübnan hükümeti, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etti.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Lübnan direnişinin silah bırakmasını öngören ABD'nin sunduğu planın Siyonist İsrail'in lehine olduğunu belirtti.

Naim Kasım, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını söyledi.