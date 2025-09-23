Şehit Nasrallah’ın yıldönümü törenine önemli bir İranlı yetkili katılacak

İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mücteba Emani, gelecek hafta düzenlenecek olan Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve eski Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin’in ilk yıldönümü törenine önemli bir İranlı yetkilinin katılacağını açıkladı.

Emani bir televizyon programında İran ile Lübnan arasındaki ilişkilerin doğal ve olumlu olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Nasrallah ve Safiyuddin’in şehadetinin birinci yıl dönümü 27 Eylül’de anılacak. Hizbullah’ın kamuoyu duyurusunda, Lübnan halkı bu anma törenine yoğun katılım göstermeye davet edildi.

Seyyid Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2024’te, İsrail rejiminin Beyrut’un güneyindeki Zahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında şehit düşmüştü

Seyyid Haşim Safiyuddin ise 4 Ekim 2024 tarihinde aynı bölgede gerçekleşen bir başka hava saldırısında şehit oldu.