İran ile Azerbaycan arasındaki bankacılık kısıtlamaları kaldırıldı

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Pazartesi günü İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısında ikili iş birliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.

Tahran'ın Azerbaycan heyetini ağırlamasından dolayı teşekkür eden Mustafayev, görüşülen kapsamlı gündemin iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve refahına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Geçen yıl Ocak ayında varılan anlaşmalara atıfta bulunan Mustafayev, ilişkilerin o zamandan bu yana kayda değer bir ilerleme olduğunuve çok sayıda üst düzey ziyaretin bu dostluğu derinleştirdiğini belirtti.

İran-Azerbaycan ilişkilerinin temelinin güçlü kültürel ve tarihi bağlara dayandığını vurgulayan Mustafayev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran ile iyi komşuluk ilişkilerine büyük önem verdiğini belirtti.

Azerbaycanlı yetkili, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeshkian'ın Bakü'ye yaptığı son ziyareti "son derece başarılı" olarak nitelendirerek, Bakü-Tahran ve Bakü-Tebriz arasında direkt uçuşların başlatılması da dahil olmak üzere önemli başarılara imza attığını belirtti. Hem İran hem de Azerbaycan havayollarının bu rotalarda faaliyet gösterdiğini ve hizmetlerin genişletilmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Mustafayev ayrıca, bankacılık kısıtlamalarının kaldırılıldığını, Tahran, Erdebil ve Urmiye'de düzenlenen kültürel etkinlikleri ve Nahçıvan temsilcilerinin Urmiye'deki ekonomik faaliyetlere katılımını, iş birliğinin güçlendiğinin bir göstergesi olarak duyurdu.

Mustafayev, 2025'in ilk yarısında ikili ticaretin 300 milyon doları aştığını ve yeni anlaşmaların bu rakamı daha da artırmasının beklendiğini belirtti. Ulaştırma konusunda ise Kuzey-Güney Koridoru'nun stratejik rolünün altını çizerek, transit hacimlerinin 2028 yılına kadar 5 milyon tona ulaşacağını ve 2030 yılından sonra daha da artacağını temenni etti.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Ağband-Kelaleh Köprüsü'nün inşası ve yolların, terminallerin ve Astara lojistik merkezinin genişletilmesi gibi büyük altyapı projelerine işaret etti. Bunların, trafik sıkışıklığını azaltacağını ve kargo taşımacılığını artıracağını söyledi.

20 kişilik heyetinin liman ve lojistik alanlarında iş birliğini incelemek üzere Tebriz ve Bender Abbas'ı ziyaret edeceğini de sözlerine ekleyen Mustafayev, Bakü'de ulaşım, enerji ve diğer stratejik alanlara odaklanan üçlü İran-Azerbaycan-Rusya görüşmelerinin planlarını da açıkladı.