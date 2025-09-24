İran Enerji Bakanı: Azerbaycan ile işbirliğini geliştirmeye hazırız

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve iki ülke arasındaki Ortak İşbirliği Komisyonu Başkanı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi.

Bu görüşmede taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve mevcut kapasitenin enerji, su ve altyapı projeleri alanlarında değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptılar.

Enerji Bakanı Aliabadi, iki millet arasındaki uzun geçmişe dayanan ilişkilere dikkat çekerek, “İran ve Azerbaycan ortak kültürel ve sosyal tarihe sahiptir ve bu zemin, farklı alanlarda işbirliğinin genişletilmesi için bir temel olabilir” dedi.

Aliabadi, “İlişkilerin geliştirilmesi için çok sayıda kapasite mevcut ve taraflar bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelidir” ifadesini kullandı.

Enerji Bakanı, “İran, enerji santrali inşası ve iletim hatlarının uygulanması alanında yüksek bir kapasiteye sahiptir. Her hafta ülkemizde yeni enerji santralleri açılışına şahit oluyoruz ve bu kapasiteleri komşularımızın hizmetine sunmaya hazırız” ifadelerinde bulundu.

Aliabadi, “Bizim önerimiz, Rusya ve Azerbaycan ile üçlü işbirliği kurulmasıdır ki bu da her üç ülke için faydalı olacaktır” dedi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ise, ülkesinin işbirliğini geliştirme konusundaki ciddiyetini vurgulayarak, “Büyük bir heyetle İran’a geldik, bu da Azerbaycan’ın İran ile ilişkileri güçlendirmedeki ciddi iradesini gösteriyor. Birçok komşumuz var, fakat en fazla işbirliğini İran ile gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.

Şahin Mustafayev ayrıca, “İran, hem teknik hem de siyasi açıdan elektrik iletim hatları konusunda güçlüdür ve bu alanda işbirliği için hiçbir engel bulunmamaktadır” dedi.