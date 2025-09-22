İran, Azerbaycan ile yıllık ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Demirçilu, Trend’e verdiği özel röportajda, İran ile Azerbaycan arasında ticari ilişkilerin gelişmekte olduğunu söyledi.

İran’ın, Azerbaycan ile yıllık ticaret hacmini iki yönde artırmayı hedeflediğini belirten Büyükelçi Demirçilu, “Bu hedefin ilk yolu, İran ile Azerbaycan arasında Ortak Ekonomi Komisyonu toplantılarının düzenlenmesidir. Bu toplantılar sayesinde lojistik planlar gibi ticareti kolaylaştıran projeler çerçevesinde adımlar atılması büyük önem taşıyor. İki ülke arasında Ortak Ekonomi Komisyonu’nun son toplantısı Tahran’da yapılmış olup, bu format aracılığıyla ilişkilerin ve ticaretin artışı sağlanabilir” dedi.

Demirçilu, “İkinci yön ise iki ülkenin iş insanlarının karşılıklı olarak birbirlerinin potansiyel ve imkanlarını tanımasıdır. Bu da ticaret hacminin artmasına katkı sağlayabilir” ifadesini kullandı.

Demirçilu, 2024 yılında İran ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2023’e kıyasla yüzde 34 artarak 647 milyon dolara ulaştığını ancak bu seviyenin beklentilerin altında olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Demirçilu, İran’ın, maliye ve bankacılık alanındaki engellerin kaldırılması, transit ve taşımacılığın kolaylaştırılması ve iş insanları arasındaki ilişkilerin artırılmasıyla ekonomik ilişkileri geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

İran ve Azerbaycan arasında enerji sektöründe ikili ve çok taraflı işbirliği projeleri

Büyükelçi, iki ülke arasında ikili ve çok taraflı işbirliği projelerinin düzenlenmesine ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Demirçilu projeler arasında Hazar Denizi’nde petrol rezervuarında işbirliği anlaşmasının uygulanması, İran-Azerbaycan-Rusya arasında elektrik şebekelerinin senkronize edilmesi, Rusya gazının Azerbaycan üzerinden İran’a iletilmesi, Azerbaycan-İran-Irak arasında doğalgaz takası, Azerbaycan-İran-Pakistan arasında doğalgaz ve elektrik takasının yer aldığını belirtti.

İran’ın Bakü Büyükelçisi, “Enerji sektörü, İran ve Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinde büyük önem taşıyor. İran ile Azerbaycan’ın bu alanda çok iyi ilişkileri var” dedi.

İran’ın Azerbaycan enerji sektörüne iyi düzeyde yatırım yaptığına işaret eden Büyükelçi, ayrıca Türkmenistan gazının Azerbaycan’a takası ve Azerbaycan gazının Nahçıvan’a takasının iki ülkenin doğalgaz sektöründe umut verici işbirliğini yansıttığını söyledi.

Büyükelçi Demirçilu, “İki ülke, Aras Nehri üzerinde ortak şekilde barajlar inşa etti ve yakın gelecekte bu barajlarda hidroelektrik santralleri yapılacak” dedi.

Aras Nehri üzerindeki köprü inşaatı yıl sonuna kadar tamamlanacak

Demirçilu, İran ile Azerbaycan arasında Aras Nehri üzerinde, Ağbend-Kelale bölgesinde yapımı süren köprünün inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanmasının kararlaştırıldığını ve şu anda köprünün inşaatının yaklaşık yüzde 63’ünün tamamlandığını aktardı.

Köprüden sonra İran topraklarında Culfa yönünde anayolun genişletilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Demirçilu, Kelale’den Culfa’ya doğru olan anayolun genişletilmesi için birkaç tünelin açılması gerektiğini söyledi.

Demirçilu, “Bu anayol İran’ın kendi kaynaklarıyla inşa ediliyor. Böylece Azerbaycan vatandaşları, Nahçıvan ile Azerbaycan’ın ana kısmı arasında daha kolay ve daha güvenli bir şekilde seyahat edebilecekler” ifadelerinde bulundu.

Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru, İran ve Azerbaycan’ın çıkarlarına hizmet edecek

Büyükelçi, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru tam olarak faaliyete geçtiğinde hem İran’ın, hem Azerbaycan’ın hem de bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarına hizmet edeceğini ifade etti.

Demirçilu, “Bilindiği gibi, bu koridorun İran topraklarında üç güzergâhı bulunuyor. Bu güzergâhlardan batı hattı, Azerbaycan üzerinden geçerek İran ve Rusya’yı birbirine bağlıyor” dedi.

Demirçilu, şu anda Rusya’nın katılımıyla Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru kapsamında Reşt-Astara demiryolunun inşası için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

İranlı büyükelçi, Reşt-Astara demiryolunun tamamlanmasının yanı sıra İran’ın sınır kapılarında mevcut bazı engelleri kaldırmaya ve gümrük geçişlerini kolaylaştırmaya çalıştığını da belirtti.