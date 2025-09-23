BM Zirvesi’nde Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik diyalog

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD’nin New York şehrinde düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Zirvesi çerçevesinde bir araya gelerek iki ülke arasındaki barış sürecini ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Bayramov ve Mirzoyan, 8 Ağustos’ta gerçekleşen tarihi Washington Barış Zirvesi’nin sonuçlarını temel alarak, barış gündeminin ilerletilmesi için atılabilecek adımları görüştü.

Taraflar, diyaloğun devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldı.

Kaynak: Hürriyet