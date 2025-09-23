Güney Afrika'dan tüm ülkelere Filistin'i tanıma çağrısı

El Cezire’ye göre, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BM üyesi tüm ülkeleri Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Ramaphosa, 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 7 Ekim saldırılarını da kınadıklarını ifade etti.

Filistin-İsrail çatışmasının tek çözüm yolunun iki devletli çözüm olduğunu vurgulayan Ramaphosa, derhâl ateşkes sağlanması, Gazze’deki soykırımın sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ramaphosa, iki devletli çözüme engel olan tüm unsurların, özellikle de ayrım duvarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda, Filistin-İsrail çatışmasının derhâl sona ermesi gerektiğinin altını çizen Ramaphosa, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.